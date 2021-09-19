محام يتحدث عن لحظة تلقي السعيد بوتفليقة خبر وفاة شقيقه

قال المحامي الجزائري سليم ديراش حجوطي، يوم السبت، إنه توجه شخصيا إلى السجن لإبلاغ موكله السعيد بوتفليقة خبر وفاة شقيقه عبد العزيز، رئيس الجزائر السابق.

وأوضح أن السعيد "تعرض للصدمة عند تلقيه الخبر وتأثر كثيرا، إلا أنه بعد 5 دقائق نطق بعبارة إنا لله وإنا إليه راجعون، واسترجع قواه قبل أن يطلب مني التماسا من قاضي تطبيق العقوبات لتمكينه من إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه الذي رافقه ليلا ونهارا طيلة سنوات".

وأضاف حجوطي: "من المرجح أن تتم الموافقة على طلبنا من قبل قاضي تطبيق العقوبات، خاصة وأن عائلة الرئيس الراحل أبلغت ذويها أنه سيدفن في مربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، بعد الإعلان عن تنكيس العلم".

ويوجد السعيد بوتفليقة في سجن الحراش منذ ديسمبر 2020، حيث يتابع في 3 قضايا فساد، وسيمثل أمام محكمة الجنايات الأسبوع المقبل رفقة الوزير السابق لطيب لوح و15 متهما و36 شاهدا.