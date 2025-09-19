العريش والشيخ زويد يحققان إنجازا صحيا غير مسبوق: 1000 عملية في 6 أسابيع

أعلن الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن نجاح مستشفيات العريش العام والشيخ زويد في إجراء أكثر من 1000 عملية جراحية متنوعة خلال 40 يومًا، واصفًا ذلك بأنه إنجاز غير مسبوق يحدث للمرة الأولى في تاريخ القطاع الصحي بالمحافظة.

وأشار عبد العال إلى أنه خلال الأسبوع الماضي فقط تم الانتهاء من 129 عملية جراحية متنوعة، إضافة إلى 100 مقياس سمع بمستشفى العريش العام، و18 عملية جراحية بمستشفى الشيخ زويد، وذلك في إطار خطة القضاء على قوائم الانتظار بشمال سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة أن العمليات شملت: (مناظير جراحية ومسالك بولية وجهاز هضمي، وجراحات المفاصل والقسطرة القلبية، وجراحات الأوعية الدموية، وعمليات الجراحة العامة والتجميل والنساء والتوليد).

وأكد عبد العال استمرار جهود جميع الفرق الطبية والتمريضية والفنية في مستشفيات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين الصحية، مشددًا على أن صحة المواطن السيناوي تمثل أولوية قصوى ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية.

ووجّه وكيل الوزارة الشكر لكل من: د. منى يوسف حرب مدير الطب العلاجي، ود. حسام أبو القاسم مدير إدارة المستشفيات، ود. تامر رضوان مدير مستشفى العريش العام، ود. محمد حسن مدير مستشفى الشيخ زويد.

إلى جانب الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، تقديرًا لجهودهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.