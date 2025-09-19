ارتفع إجمالي قيمة العجز فى الميزان التجاري "سلعي وبترولي" خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 13.6%، ليصل إلى 5.23 مليار دولار، مقابل 4.60 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي حصلت عليها «الشروق».

كما ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 5.6% لتسجل نحو 3.74 مليار دولار خـلال يوليو الماضي، مقابل نحو 3.54 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فيما صعدت قيمة إجمالي الـواردات بنسبة 10% لتسجل نحو 8.96 مليار دولار، مقابل 8.14 مليار دولار.

وتخطط الحكومة لرفع قيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، على أن تصل إلى 175 مليار دولار بحلول عام 2050، وذلك وفق ما ورد في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وعلى أساس شهري، ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال يوليو الماضي بنسبة 18.8% ليصل إلى 5.225 مليار دولار، مقارنة بـ4398 مليار دولار خلال يونيو السابق.

وارتفع إجمالى قيمة الصادرات المصرية خلال العام الماضى بنحو 5.4% على أساس سنوى ليصل إلى 44.9 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة فى مارس الماضي.

وكانت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية قد أعلنتا شهر يوليو الماضي تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير لعام 2025-2026.