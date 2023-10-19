مظاهرات حاشدة في الكويت تنديدا بالمجازر الإسرائيلية في غزة

شهدت ساحة الإرادة في العاصمة الكويت، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، حشودا كبيرة من المواطنين والوافدين للتنديد بالعمليات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي قالوا إنها تنتهك "كافة القوانين والأعراف الدولية"، وذلك بمشاركة أعضاء في مجلس الأمة وشخصيات سياسية وعامة وممثلي جمعيات نفع عام ومنظمات مجتمع مدني.

وألقى عدد من الساسة الكويتيين كلمات دعما لفلسطين وتضامنا مع أهالي قطاع غزة ، الذين يتعرضون "لحرب وحشية" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي أسفرت منذ شنها في السابع من أكتوبر الجاري عن سقوط الآلاف بين شهيدا وجريح.

من جانب آخر، دعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي، وكافة المؤسسات العدلية والمنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى التدخل فوراً وتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق، للنظر في كافة الجرائم الإنسانية التي ظلت ترتكبها آلة الحرب الصهيونية، ضاربة بكل المواثيق الحقوقية والإنسانية عرض الحائط، وذلك باستهدافها المباشر للمنشآت المدنية، التي من المفترض ان تكون محمية في فترات النزاع المسلح.