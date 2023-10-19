إعلام إسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار أثناء دخول المساعدات لغزة

قال مصدر سياسي في إسرائيل، الخميس، إن إطلاق النار لن يتوقف في قطاع غزة حتى أثناء إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفق إعلام عبري رسمي.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مصدر سياسي لم تُسمه، قوله إنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، ولا حتى أثناء الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة" دون مزيد من التفاصيل.



وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المغلق، وذلك للمرة الأولى بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".



وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر الجاري، شن غارات مكثفة على غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.



وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.