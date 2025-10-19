إزالة 6 حالات بناء مخالف في البياضية بالأقصر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية في الأقصر حملة لإزالة مخالفات البناء، أسفرت عن إزالة 6 حالات بناء مخالف.

وقالت الوحدة، إن من بين الحالات 3 تمت إزالتها في المهد قبل استكمال أعمال البناء، وحالة أخرى صادرة من منظومة المتغيرات المكانية لمخالفتها القانون رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية صادر بشأنهما قرارات إزالة مسبقة.

من جهته، أكد عبد الخالق حسين مدني، رئيس مدينة البياضية، استمرار تنفيذ الحملات اليومية بكل المراكز والمدن للتصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد المخالفين، في إطار جهود الدولة؛ لمنع البناء العشوائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على حقوق الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها.