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الأمم المتحدة تعلن عن خارطة طريق لليبيا

ليبيا - ارشيفية
ليبيا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 11:23 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 11:23 م
قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إن بعثتها استطاعت وضع خارطة طريق لمستقبل ليبيا.

وأضافت ويليامز - في إحاطتها أمام الأمم المتحدة - أن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا لا يزال مطلبا أساسيا، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس.

وأشارت إلى وجود تحديات كبيرة تجابه ليبيا، بعد نحو عشر سنوات من الحرب، لافتة في الوقت ذاته إلى أن نحن في طريقنا لتحقيق السلام والاستقرار بليبيا وصون وحدتها.

ولفتت إلى انخفاض أعداد النازحين، والمهجرين الليبيين، بعد وقف إطلاق النار وتعليق الأعمال القتالية.

وكان ويليامز أعلنت - في وقت سابق - أن المشاركين في ملتقى الحوار الوطني الليبي في تونس اتفقوا على تحديد 24 ديسمبر من عام 2021 موعدا لإجراء الانتخابات العامة في البلاد.

وترمي المفاوضات التي تجري في تونس إلى إيجاد إطار عمل وحكومة مؤقتة تكلف تنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات في بلاد دمرتها الحرب على مدى سنوات.

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