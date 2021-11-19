السفير حسام زكي يزور دبي لمتابعة مشاركة الجامعة العربية في معرض «إكسبو 2020»

قام الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بزيارة سريعة إلى دبي لمتابعة مشاركة الجامعة العربية في معرض "اكسبو دبي 2020" وذلك بصفته مفوضا عن مشاركة الجامعة في هذا الحدث العالمي.

وقال السفير زكي ،في تصريح له مساء اليوم /الخميس/ أنه بدأ زيارته بالاحتفال الرمزي لافتتاح "بوابة الاستدامة" بمعرض إكسبو دبي 2020 يرافقه ممثلو الدول العربية في المعرض، كما قام بإصطحابهم في جولة داخل جناح الجامعة العربية بمنطقة الفرص لاستكشاف مفاتيح وقصص النجاح وراء كل مفتاح في مسيرة العمل الجماعي العربي الطويلة والممتدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية.

وأعرب زكي عن سعادته بزيارة الأجنحة الوطنية لبعض الدول العربية في مناطق الفرص والاستدامة والتنقل، حيث شاهد التنوع الكبير الذي تتمتع به المنطقة العربية من تراث وحضارة وثقافة وإبراز ذلك من خلال تطويع أدوات تكنولوجيا المعلومات والأفكار والأساليب المبتكرة.

وأشار إلى أنه قام بزيارة أجنحة بعض المنظمات الدولية والاقليمية، كما سافر عبر الزمن في رحلة توثيقية فريدة من نوعها منذ أول اكسبو في عام 1851 وذلك خلال زيارته لجناح متحف اكسبو الوثائقي.

وعبر السفير زكي عن الفخر بأن حدثا بهذا الحجم والمستوى يقام لأول مرة على أرض عربية وأن الجامعة العربية جزء منه،مشيدا بروعة العروض والابتكارات والتقنيات المبهرة وأصالة التراث العربي المميز داخل المعرض.

وتوجه زكي بالشكر والتقدير إلى الوزير مفوض هالة جاد نائب المفوض وهناء عصفور مديرة جناح الجامعة العربية على الجهد الهائل والصادق من أجل نجاح مشاركة الجامعة في هذا الحدث العالمي العملاق.