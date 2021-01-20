بلغاريا تسجل 544 إصابة جديدة و49 وفاة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من أصل 7 آلاف و921 فحصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 212 ألفا و383 شخصا.

وذكرت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفقا لوكالة أنباء (صوفيا) البلغارية، اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 49 وفاة ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 8614 شخصا.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين في بلغاريا وصل إلى 170 ألفا و498 شخصا بعدما تماثل 6 آلاف و243 شخصًا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 33 ألفا و815 من بينهم 3223 شخصا يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات و318 حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.

وشهدت العاصمة صوفيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها بورجاس ثم بليفين.