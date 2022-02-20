 العاصفة «يونيس» تودي بحياة 16 شخصاً في أوروبا - بوابة الشروق
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العاصفة «يونيس» تودي بحياة 16 شخصاً في أوروبا

وكالات
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 3:43 ص | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 3:43 ص

خلّفت العاصفة يونيس التي ضربت شمال غرب أوروبا 16 قتيلاً على الأقل وأضراراً مادية جسيمة وانقطاعاً كبيراً في التيار الكهربائي، السبت.

وبدأت العاصفة في إيرلندا وضربت الجمعة جزءاً من بريطانيا ثمّ شمال فرنسا مروراً ببلجيكا وهولندا ولوكسمبورج قبل أن تصل إلى الدنمارك وألمانيا التي أُعلن الإنذار الأحمر في ثلثها الشمالي حتى صباح السبت.

وبدأت العاصفة في إيرلندا وضربت الجمعة جزءاً من بريطانيا ثمّ شمال فرنسا مروراً ببلجيكا وهولندا ولوكسمبورج قبل أن تصل إلى الدنمارك وألمانيا التي أُعلن الإنذار الأحمر في ثلثها الشمالي حتى صباح السبت.

وفي ألمانيا، لحقت أضرار "بأكثر من 1000 كيلومتر من خطوط السكك الحديد" وفقًا لمتحدث باسم شركة السكك الحديد "Deutsche Bahn" بسبب سقوط أشجار بشكل أساسي ما أدى إلى شل حركة القطارات جزئيًا في شمال البلاد.

ومع ذلك فقد مرت ذروة العاصفة ورفع حال الإنذار (المستوى الثالث على مقياس من أربعة) التي أعلنتها خدمة الأرصاد الجوية الألمانية.

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