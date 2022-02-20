الآلاف يتظاهرون مجددا في ألمانيا ضد سياسة كورونا

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تظاهر عدة آلاف من الألمان مجددا في عدة مدن، اليوم السبت، للاحتجاج على سياسة كورونا.

يأتي ذلك على الرغم من تخفيف الإجراءات الوقائية الذي أعلنته الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

وقالت الشرطة إن حوالي 4500 شخص من منتقدي إجراءات كورونا تجمعوا وسط مدينة فرايبورج بولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي ألمانيا.

ووفقا للتقديرات الأولية لمراسل وكالة الأنباء الألمانية، كان هناك بضعة آلاف من المتظاهرين أيضا في رويتلنجن.

ولم تقدم الشرطة أرقاما عن هؤلاء المتظاهرين.

كما نزل عدة آلاف من الأشخاص إلى شوارع مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا احتجاجا على إجراءات كورونا.

ووفقا للتقديرات الأولية لمصور محلي لوكالة الأنباء الألمانية كان هناك حوالي ثلاثة آلاف متظاهر.