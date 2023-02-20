 زلزال تركيا المدمر.. أردوغان: إنقاذ أكثر من 114 ألف مواطن من تحت الأنقاض - بوابة الشروق
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زلزال تركيا المدمر.. أردوغان: إنقاذ أكثر من 114 ألف مواطن من تحت الأنقاض

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 20 فبراير 2023 - 5:26 م | آخر تحديث: الإثنين 20 فبراير 2023 - 5:26 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عشرة آلاف منزل جاهز تم إرسالها إلى المناطق المنكوبة لخدمة المتضررين من الزلزال المدمر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه تم إنقاذ أكثر من 114 ألف مواطن من تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن بلاده توظف كل طاقاتها لإعادة الإعمار.

وتعهد بالانتهاء من إعادة إعمار المناطق المنكوبة خلال عام واحد، موضحا أنه تم تسخير كل إمكانيات الدولة والمجتمع المدني لمساعدة المنكوبين

وأشار إلى أن تركيا تعرضت لأكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية وقعت منذ الزلزال وحتى الآن، مفيدا بأنه تم رفع أنقاض ما يقرب من 21 ألف مبنى في المناطق المنكوبة.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزالان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.


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