مقتل 5 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة روسية بمدينة سومي الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مكتب المدعي العام في كييف لدى فتحه تحقيقا في جرائم حرب، أن خمسة مدنيين لقوا حتفهم في هجوم بطائرة مسيرة روسية بمنطقة سومي شمالي أوكرانيا.

وذكر ممثلو الادعاء الأوكرانيين أن منزلا دُمر بالكامل في قرية نوفاسلوبودا، بعدما هاجمت طائرتان مسيرتان قتاليتان القرية، حوالي 6 كيلومترات من الحدود الروسية.

ويحقق مكتب المدعي العام أيضا في إطلاق النار المزعوم لجنود روس على أسرى حرب أوكرانيين، مما يشكل جريمة حرب أيضا.

ونشر اليوم الثلاثاء، مقطع مصور يظهر إطلاق النار على ثلاثة جنود أوكرانيين عقب استسلامهم في منطقة زابوريجيا، حسبما زعم.

وبدأ محققون أوكرانيون بالفعل في التحقيق في واقعتين مزعومتين لإطلاق النار على أسرى حرب قرب مدينتي أفدييفكا وفيسيلي في منطقة دونيتسك.

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية منذ نحو عامين، وبحسب المعلومات الأوكرانية، تم تسجيل ما يربو على 120 ألف تقرير بالفعل عن جرائم حرب محتملة.