احتجاجات في عاصمة بنجلادش بعد دهس حافلة لطالب

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قالت الشرطة وشهود إن المئات من الطلبة في بنجلادش أغلقوا الطرق وأضرموا النيران في حافلة بالعاصمة داكا يوم الثلاثاء احتجاجا على وفاة طالب دهسته حافلة، مما يسلط الضوء مجددا على أزمة المرور الخطيرة في هذه المدينة.

وخرجت سلسلة من الاحتجاجات الطلابية الحاشدة في أغسطس آب بعد دهس حافلة مسرعة لاثنين من الصبية في العاصمة مما فجر اشتباكات في الشوارع أطلقت الشرطة خلالها الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

ودفعت تلك الاحتجاجات حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة للموافقة على زيادة الحد الأقصى للعقوبة بالسجن إلى خمس سنوات، بدلا من ثلاث، لمن يتسبب في قتل شخص بسبب القيادة بسرعة طائشة.

وقال عتيق الإسلام رئيس بلدية شمال داكا للطلبة يوم الثلاثاء إنه سيتخذ كل الإجراءات الممكنة للحد من الحوادث وضمان سلامتهم.

وقال أبو بكر صديق، وهو مسؤول كبير في الشرطة، إن الشرطة اعتقلت سائق الحافلة المتسببة في حادث يوم الثلاثاء وسوف توجه إليه اتهامات.