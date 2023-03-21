رئيس شعبة الذهب: نتوقع مزيدا من الارتفاع في السعر خلال الفترة المقبلة

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يتوقع مزيدًا من الارتفاع في السعر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن سعر أوقية الذهب قفز بمعدل 200 دولار في أقل من شهر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن سعر الأوقية تخطى 2000 دولار في بداية تعاملات اليوم، مقارنة بـ1810 دولارات أواخر شهر فبراير الماضي.



وذكر أن الزيادة في سعر الأونصة تعد كبيرة خلال وقت قصير، منوهًا بأن بعض المراكز والمؤشرات تفيد بأن أسعارها قد تسجل أرقامًا قياسية في الفترة المقبلة، تصل إلى 2200 و2300 دولار.



ونوه بأن ارتفاع السعر عالميًا يؤثر على الوضع محليًا، مضيفًا: «نحن في منطقة ضبابية، وننتظر الأربعاء المقبل قرارات الفيدرالي الأمريكي، وكذلك قرارات المركزي المصري نهاية الشهر».



ولفت إلى أن المؤشرات الحالية تفيد بإيجابية تلك القرارات على ارتفاع السعر، مؤكدًا أن الوقت الحالي قد يكون مناسبًا للبيع، بالنسبة للمواطنين الذين يحتاجون نقودًا.