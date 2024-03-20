السعودية تقدم 40 مليون دولار مساعدة لوكالة الأونروا

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدة بقيمة 40 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" دعما للجهود الإنسانية للوكالة من خلال توفير الغذاء لأكثر من 250 ألف شخص ومأوى لـ20 ألف عائلة في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع اليوم الأربعاء مع (الأونروا) -عبر الاتصال المرئي- مذكرة دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، لدعم النداء الطارئ للأونروا في قطاع غزة.

وسيجري بموجب الاتفاقية دعم قطاع الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليستفيد منه 250 ألفا و 638 فردا من الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب توفير المواد الإيوائية وغير الغذائية لعدد 20 ألفا و19 عائلة بواقع 200 ألف و190 فرداً.

وكان المركز السعودي قدم مساعدة بقيمة 15 مليون دولار لـ الأونروا في نوفمبر الماضي، تم استخدامها لتقديم المساعدة الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء.