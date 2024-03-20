الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي ساراتوف وبيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صباح اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة ساراتوف وواحدة فوق مقاطعة بيلجورود.

وقال بيان الوزارة "الليلة تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل أراضي روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "وسائط الدفاع الجوي المناوبة، تمكنت من تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية، واحدة فوق مقاطعة بيلجورود وأربعة فوق مقاطعة ساراتوف".

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية الطائرات المسيرة فوق مدينة إنجلز بمقاطعة ساراتوف جنوب غرب روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وفقا للسلطات الإقليمية.

وقال حاكم مقاطعة ساراتوف، رومان بوسارجين، عبر تطبيق تليجرام، إنه وفقا للنتائج الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار من الحطام المتساقط في المدينة.

وتقع مدينة إنجلز، التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة، على بعد أكثر من 500 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

وأسقطت روسيا بالفعل طائرات مسيرة عدة مرات في منطقة ساراتوف، حيث يقع مطار إنجلز 2 العسكري. ووضعت روسيا قاذفات استراتيجية هناك لشن هجمات صاروخية على أوكرانيا.

ولم يتسن في البداية التحقق بشكل مستقل مما إذا كانت جميع الطائرات المسيرة قد تم صدها بالفعل عند الاقتراب. وغالبا ما يبلغ الجانب الروسي، الذي يشن حربا ضد الدولة المجاورة منذ أكثر من عامين حتى الآن، فقط عن النجاحات المفترضة لدفاعه الجوي في مواجهة هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وفي دفاعها ضد الحرب الروسية، تهاجم أوكرانيا أيضا الأراضي الروسية مرارا، سواء في المناطق الحدودية أو في المناطق النائية.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.