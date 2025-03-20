تعطل حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون إثر إطلاق صواريخ من غزة

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بتعطيل حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون الدولي إثر إطلاق صواريخ من غزة.

وأشارت إلى تحويل مسار العديد من الرحلات الجوية التي كان من المقرر هبوطها في مطار بن جوريون، بسبب القصف على تل أبيب.

وقبل قليل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مسئوليتها عن قصف تل أبيب بالصواريخ.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إنها قصفت مدينة تل أبيب برشقة صاروخية، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تجري عمليات مسح في أعقاب سماع صفارات الإنذار في تل أبيب والمنطقة الوسطى؛ لتحديد مناطق سقوط بقايا الصواريخ.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.