



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الأسئلة المقالية جزء لا يتجزأ من التقييم في اختبارات الثانوية العامة، ولم يكن أبدًا مصدرًا للجدال، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلة في تنفيذ الامتحان.



وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأربعاء، أن الأسئلة المقالية تنفذ لتحرير الطلاب من مشكلات الكتابة على شاشة التابلت بالقلم، والتي مازالت ليست بكفاءة عالية، ذاكرًا أنه تم تقسيم الامتحان ليكون 30% للأسئلة المقالية، و70% للأسئلة الأخرى.



ولفت إلى أنه تم تخصيص الساعة الأولى من وقت الامتحان للأسئلة المقالية، ليبدأ الطالب بعد ذلك في حل باقي الأسئلة على التابلت، والتي من المقرر أن تكون كلها اختيار من متعدد.



وذكر أن الطلاب ليست لديهم المشكلات التي يمتلكها الكبار فيما يخص نظام الامتحانات الحالي، فهي عادية بالنسبة إليهم، مشيدًا بالطلاب الذين تخرجوا من الثانوية بنفس النظام خلال العام الماضي.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، جدول وضوابط كيفية أداء امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية.



