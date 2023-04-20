السودان: ارتفاع قتلى الاشتباكات إلى 198

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" إلى 198.

وأفادت النقابة في بيان: "الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم الخامس على التوالي، أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والولايات".

وأضافت: "ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات إلى 198 حالة وفاة بين المدنيين، و1207 حالات إصابة"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وذكرت أنه "يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر لم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

والاثنين، أعلن مبعوث الأمم المتحدة لدى السودان فولكر بيرتيس، مقتل أكثر من 180 شخصا، خلال الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ولليوم السادس على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

وعام 2013 جرى تشكيل "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.