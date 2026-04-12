الجيش الإيراني والحرس الثوري ينفيان عبور قطع بحرية أمريكية مضيق هرمز

نفى الجيش الإيراني، مساء السبت، اقتراب ودخول قطع بحرية أمريكية إلى مضيق هرمز.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية إبراهيم ذو الفقاري.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، إن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، نفى، في بيان، "ادعاء قائد (القيادة المركزية الأمريكية) سنتكوم (الأدميرال براد كوبر) بشأن اقتراب ودخول قطع بحرية أمريكية إلى مضيق هرمز".

وأضاف المتحدث: "زمام المبادرة في عبور ومرور أي قطعة بحرية هو بيد القوات المسلحة" الإيرانية.

ولاحقا، نقلت "تسنيم" عن القوة البحرية للحرس الثوري قولها، في بيان، إن "بحرية الحرس الثوري تفرض سيطرتها الكاملة وإدارتها الذكية على مضيق هرمز باقتدار تام".

وأكدت القوة أن "السماح بالعبور يقتصر حصراً على القطع البحرية غير العسكرية، وذلك وفقاً لضوابط ومعايير خاصة محددة".

وذكرت الوكالة الإيرانية، أن الحرس الثوري نفى الأنباء المتداولة بشأن عبور قطع بحرية أمريكية للمضيق.



وشدد على أن أي محاولة عبور عسكرية ستواجَه بتعامل شديد وحزم كاملين من قبل قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت "سنتكوم" بدء إزالة الألغام في مضيق هرمز، تزامنا مع انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وذكرت سنتكوم، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "قواتها شرعت في الاستعدادات لعمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز، من خلال عملية نفذتها مدمرتان للبحرية الأمريكية".

وأوضحت أن المدمرتين "فرانك بيترسون" و"مايكل ميرفي"، عبرتا مضيق هرمز ونفذتا عمليات في الخليج العربي ضمن مهمة أوسع نطاقا لضمان إزالة الألغام بالكامل من المضيق.

وفي وقت سابق السبت، اختتمت جولة من المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في إسلام أباد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الأطراف تتشاور بخصوص النص المكتوب بعد اختتام جولة من المفاوضات.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى.

وفجر الأربعاء الماضي، أعلن ترامب وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.