وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم أردوغان: من الأفضل أن تجلس وتلتزم الصمت

شن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال عبر حسابه على منصة إكس: «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن كشف عن كونه نمرًا من ورق بعدم رده على الصواريخ التي أُطلقت من إيران نحو الأراضي التركية، يلجأ إلى معاداة السامية ويعلن عن محاكمات شكلية ضد القيادة السياسية والعسكرية لإسرائيل في تركيا».

وأضاف: «يا له من عبث كبير. عضو في جماعة الإخوان المسلمين، يقتل الأكراد، ويتهم إسرائيل التي تدافع عن نفسها ضد شركائه في حماس بارتكاب إبادة جماعية».

وتابع: «ستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها بالقوة وبحزم - ومن الأفضل لأردوغان أن يجلس ويلتزم الصمت».

Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İran’dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye’de İsrail’in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor.

Ne büyük… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 11, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت النيابة العامة في إسطنبول بتركيا تقديم لائحة اتهام واسعة النطاق ضد 35 مسؤولًا إسرائيليًّا، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك على خلفية عملية اعتراض نفذتها البحرية الإسرائيلية ضد سفن كانت ضمن أسطول متجه إلى قطاع غزة في أكتوبر من العام الماضي.

وتتضمن لائحة الاتهام مطالب بفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد، إضافة إلى أحكام تراكمية تتراوح بين 1102 و4596 عامًا، من دون تحديد العقوبة المطلوبة لكل متهم بشكل منفصل، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وتضم قائمة المتهمين إلى جانب نتانياهو، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وسلفه يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو، ورئيس الأركان إيال زامير، وقائد سلاح البحرية دافيد ساعر، إضافة إلى شخصيات أخرى من بينها رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، والمتحدث السابق باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري، والنائبة في الكنيست تالي جوتليب.