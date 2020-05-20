الإمارات: 136 طنا إجمالي المساعدات الطبية المقدمة من الإمارات لدعم القطاع الصحي في السودان

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن تقديم الشحنة الثالثة من المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الصحي في السودان، وذلك في إطار حزمة المساعدات العاجلة التي تعهدت دولة الإمارات بتقديمها للشعب السوداني الشقيق.

وأوضح الصندوق - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات /وام/، اليوم الأربعاء - أنه جرى تسليم الشحنة الثالثة بالتنسيق مع سفارة الإمارات في الخرطوم والحكومة السودانية متمثلة بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، ليبلغ حجم المساعدات التي قدمتها الإمارات 136 طنا من المواد الطبية والدوائية.

وقام صندوق أبوظبي للتنمية في مطلع الشهر الحالي بتسليم الشحنتين الأولى والثانية من المساعدات الطبية للقطاع الصحي وتعزيز دوره في توفير الرعاية الطبية اللازمة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للشعب السوداني، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم جراء وباء (كوفيد-19) وتداعياته.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إننا "نحرص دائمًا على مساندة الشعب السوداني وخاصة في ظل الظروف الحالية، ونسعى من خلال المساعدات الطبية من أدوية ومستلزمات طبية مخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية إلى ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الضرورية لأشقائنا السودانيين، ونحن ملتزمون بمساندة الحكومة السودانية بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية في المجالات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية، وهو ما دأبنا طوال سنوات على القيام به من خلال تنفيذ مشاريع حيوية في جميع القطاعات الأساسية، انعكست نتائجها بشكل مباشر على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".

من جانبه، قال حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الإمارات لدى السودان، إننا "لا ندخر جهدًا في مساعدة السودان حكومة وشعبًا، وذلك انطلاقًا من مبدأ علاقات الأخوة التي تجمعنا، ولطالما كان لصندوق أبوظبي للتنمية دورًا فعالًا في تعميق أواصر العلاقة بين البلدين الشقيقين، من خلال جهوده التنموية في السودان".

وفي إطار المنحة، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني لدعم الاستقرار المالي للسودان، كما وورد الصندوق في وقت سابق 540 ألف طن من القمح بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الغذائية الملحة للشعب السوداني، إضافة لتوفير المستلزمات المدرسية من المقاعد لتغطية احتياجات 400 ألف طالب بقيمة 15 مليون دولار. كما تضمنت المساعدات دعما للقطاع الزراعي بقيمة 11 مليون دولار، إلى جانب تقديم مساعدات طبية بلغت 136 طن لدعم القطاع الصحي في السودان.