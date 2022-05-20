الدفاع الليتوانية: خطط تعزيز الناتو في دول البلطيق تثير التفاؤل

أكد وزير الدفاع الليتواني فالديماراس روبشيس، اليوم الجمعة، أن خطط حلف شمال الأطلسي الناتو لتعزيز جناحه العسكري في دول البلطيق، والتي سيتم الكشف عنها في قمة الناتو في الشهر المقبل، تثير التفاؤل.

وقال وزير الدفاع الليتواني ، في تصريحات لشبكة راديو وتليفزيون "ليتوانيا"، " يمكنني القول بوضوح إن تلك الخطط الدفاعية، والقوات التي سيتم تخصيصها لتنفيذ تلك الخطط، تثير بالتأكيد التفاؤل، وأعتقد أن الناتو سيكون أقوى معها".

وأضاف وزير الدفاع، أنه لا يمكنه تحديد نوع التعزيزات التي يمكن أن تتوقعها ليتوانيا ومنطقة البلطيق، لكنها ستردع بشكل كبير أي هجوم محتمل، قائلا: "ربما لا ينبغي أن نتحدث عن عدد القوات، لكن الردع سيكون أقوى".

وأفاد بأن "الهدف الرئيسي لحلف شمال الأطلسي والقادة الوطنيين هو بذل كل ما في وسعنا للرد على أي تهديد في الوقت المناسب، بالقوات المناسبة وفي المكان المناسب".

وفقًا لوزير الدفاع الليتواني، فإن القدرات المنتشرة في دول البلطيق ستكون جزءًا من خطة الدفاع الشاملة وستساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن في المنطقة.

وتضغط ليتوانيا من أجل تعزيز كبير للجناح الشرقي للتحالف ، بما في ذلك دول البلطيق. وتقوم قيادة حلف "الناتو" حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على الخطط.