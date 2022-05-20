الناتو: لماذا تعارض تركيا انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف؟

لماذا تعارض تركيا انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو؟

كعضو في الناتو منذ عام 1952، دعمت تركيا تقليدياً سياسة الباب المفتوح للتحالف بخصوص الحلفاء الجدد بما في ذلك توسع 1999 و 2004 شرقاً نحو الأراضي الروسية.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهم فنلندا والسويد، بعدم دعم بلاده في حربه ضد حزب العمال الكردستاني ( PKK) المحظور في تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية ( YPG) في سوريا.

بالنسبة لحزب العمال الكردستاني، فهو مصنف على أنه "منظمة إرهابية" من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

أما وحدات حماية الشعب الكردية (تراها تركيا أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني)، فهي الشريك الرئيسي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، وهي غير مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل أي دولة في العالم، باستثناء تركيا.

وتقول أنقرة إن السويد وفنلندا تأويان أعضاء من حزب العمال الكردستاني، إضافة إلى فرض البلدين حظراً على توريد الأسلحة إلى تركيا في عام 2019 في أعقاب الهجوم العسكري التركي على شمال سوريا الذي استهدف وحدات حماية الشعب.

ويقول سنان أولجن، الدبلوماسي التركي السابق والباحث الزائر في مركز كارينغي في بروكسل: "لدى أنقرة مخاوف مشروعة" لم تتم الاستجابة لها قبل أن تتمكن فنلندا والسويد من الانضمام.

وقال أولجن لبي بي سي: "لدى تركيا بعض المظالم المشروعة فيما يتعلق بموقف السويد بشكل خاص".

وقال: "الأمر يتعلق حقاً بموقف ستوكهولم من أنشطة حزب العمال الكردستاني والكيانات المرتبطة به، وكذلك دعمها لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي السوري (PYD)، الذي تنظر إليه تركيا على أنه أحد فروع حزب العمال الكردستاني".

وتزعم تركيا أيضاً أن السويد رفضت تسليم 21 شخصاً "يشتبه في صلتهم بالإرهاب"، بينما رفضت فنلندا تسليم 12 شخصاً لها.

وقال أولجن: "هناك عدد من المطالب التركية منذ سنوات، لكن لم يتم التعامل مع أي منها. وتعتقد تركيا الآن أنها في وضع يمكنها من فرض شروط على السويد بعد مساعي الأخيرة للانضمام إلى الناتو".

لماذا تتحدث تركيا عن اليونان أيضاً؟

أثار الجدل الحالي أيضاً قضية شائكة آثارها باقية حتى الآن، بعد أن أرسلت تركيا قواتها إلى شمال قبرص في عام 1974.

في ذلك العام، قررت اليونان الانسحاب من الحلف احتجاجاً على عدم تحرك الناتو ضد ما اعتبرته - وآخرون - غزواً تركياً.

لكنها قررت العودة والانضمام من جديد إلى الحلف في الثمانينيات من القرن الماضي، ولم تعترض تركيا على ذلك.

تعتبر أنقرة ما حدث، خطأ لا ترغب في تكراره، بحسب البروفيسورة يابراك غورسوي، رئيسة قسم الدراسات التركية المعاصرة في كلية لندن للاقتصاد.

وقالت غورسوي لبي بي سي: "يُعتقد على نطاق واسع في تركيا أنه لو أصرت أنقرة في ذلك الوقت، لربما كان من الممكن حل بعض المشاكل القائمة إلى الآن بين تركيا واليونان".

"والآن، نظراً لأن اليونان وقبرص عضوان في الاتحاد الأوروبي، لديهما المزيد من النفوذ الدبلوماسي وفقدت تركيا فرصة مهمة لتكون على قدم المساواة".