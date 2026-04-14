ارتفاع الذهب والفضة وسط ترقب جولة جديدة لمفاوضات واشنطن وطهران

سجلت أسعار المعادن النفيسة ارتفاعا، الثلاثاء، وسط ترقب جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل إلى اتفاق شبه كامل مع إيران باستثناء ملف السلاح النووي.

وارتفع الذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4765 دولارا للأونصة في المعاملات الفورية بحلول الساعة 6.30 ت.غ.

أما الفضة، فسجلت ارتفاعا في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 بالمئة، إلى 77 دولارا للأونصة.

سلسلة الارتفاعات شملت أيضا البلاتين الذي سجل 0.9 بالمئة إلى 2096 دولارا للأونصة.

ويأتي ارتفاع أسعار المعادن النفيسة متأثرا بتقلبات الأسواق جراء الحرب، على وقع ترقب جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران، وفق ما أفاد به مسؤولون أمريكيون لوكالة "أسوشيتد برس".

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية على إيران والتي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

والاثنين، قال ترامب إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع إيران في جميع القضايا تقريبا باستثناء بند السلاح النووي، معربا عن اعتقاده بأن طهران ستوافق عليه أيضا.

وأضاف في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض: "أنا متأكد من ذلك، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وإذا لم تقبل بذلك، فلن يكون هناك اتفاق".

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، الأحد، انتهاء مفاوضات جرت في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسؤولية تعثر التوصل إلى اتفاق.

وفجر الأربعاء 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، وخلفت آلاف القتلى والجرحى.