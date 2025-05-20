المعارضة الإيطالية تدين ممارسات إسرائيل في غزة

أدانت أحزاب في المعارضة الإيطالية خلال جلسة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ممارسات إسرائيل في قطاع غزة، وطالبت بمثول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجبا ميلوني أمام البرلمان.

وشارك في الاحتجاجات نواب من الحزب الديمقراطي وحركة خمسة نجوم وتحالف اليسار-الخضر.

وأعلنت النائبة عن الحزب الديمقراطي، لاورا بولدريني "التصويت غدا على اقتراح مشترك" من جانب المعارضة بشأن الأوضاع في غزة، مطالبة بحضور رئيسة الوزراء للإدلاء بكلمة، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

بدوره، قال النائب عن تحالف اليسار-الخضر ماركو جريمالدي: "ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية"، مطالبا بتعليق جميع الأنشطة مع إسرائيل.