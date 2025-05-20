سيد علي عن سرقة منزل نوال الدجوي: الـ200 مليون جنيه يجيبوا فيلا في كومباوند

علق الإعلامي سيد علي، على واقعة سرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون.

وتقدر المسروقات بنحو 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية و350 ألف جنيه إسترليني وفق التحقيقات.

وقال علي خلال برنامجه «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن واقعة الدجوي أصبحت عنوانًا للتريند على مدار الساعات الماضية.

وأضاف أن الدجوي تعمل منذ أكثر من 60 سنة في التعليم الخاص، وهو النشاط الوحيد الذي ليس عليه ضرائب، معقبا: «المدارس الخاصة والجامعات الخاصة في مصر هي حنفية مفتوحة للفلوس».

وأوضح أن هناك مؤسسات كبرى كانت أن تتعرض للإفلاس لكنها أنشأت جامعات فأصبحت هذه الجامعات تنفق على هذه المؤسسات والمنشآت الكبيرة، رافضًا ذكر أسماء من بين هذه المؤسسات.

وتابع: «نوال الدجوي علّمت عندها أمراء وأميرات وملوك وقادة من الدول العربية الآن وعملت فلوس وطورت نفسها وعملت جامعة كبيرة بكليات عديدة مصرفاتها كبيرة بجانب أنها امرأة ثرية».

ولفت إلى أن هذه السيدة فقدت زوجها وابنها الذي كان أستاذ قلب في قصر العيني وابنتها التي كانت تدير الجامعة، مؤكدا أن هناك مشكلة تجمع بين الدجوي وحفيدها على الميراث منذ عدة أشهر.

ونوه بأن الدجوي التي تجاوزت الـ90 سنة، كانت قد حررت محضرًا أمس، فيما تواصل مباحث الجيزة التحري حول الواقعة.

ولفت إلى أن هناك قدرًا كبيرًا من التعليقات التي تشمت في الدجوي وبخاصة لأنها تحتفظ في منزلها بثلاثة ملايين دولار و50 مليون جنيه و15 كيلو ذهب.

واعتبر أن حجم ما سماه التدني على مواقع التواصل الاجتماعي في التعامل مع هذه الواقعة يفوق كل وصف، مستنكرًا ما قال إنه دخول مواقع الواصل الاجتماعي في تفاصيل الحياة الشخصية للأفراد والعمل على تدميرها وإصدار أحكام عليها.

وتابع: «الدجوي فقدت زوجها وابنها وبنتها وبعدين الناس جاية تحسدها.. ده كتير جدا»، موضحًا أن مواقع التواصل حولتها من ضحية إلى متهمة.

وتساءل عما إذا كانت الدجوي قد ارتكبت إثمًا، مؤكدا أن الدولة والأجهزة المعنية على علم بمصدر هذه الأموال، وتابع: «روحوا شوفوا الناس اللي بتقف بطوابير على الفيلات اللي بتتحجز بـ30 و35 و40 مليون جنيه واسألوهم من أين هذه الأموال».

وجدد التأكيد على أنه من المعروف عن الدجوي أنها ثرية، معقبا: «إنتو جايين دلوقتي تقولوا لها معاكي 200 مليون جنيه منين.. الـ200 مليون حاليا ثمن قصر أو فيلا في أي كومباوند.. روحوا الساحل الشمالي وشوفوا الأسعار هناك عاملة إزاي».





وكان مصدر أمني قد صرح لـ«الشروق»، بأنّ الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، اتهمت أقارب لها كمشتبه في ضلوعهم في واقعة سرقة مسكنها بأكتوبر.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات السرقة التي شملت وفق ما ذكرته الدجوي في بلاغها مبالغ مالية تقدر بنحو 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية و350 ألف جنيه إسترليني.

تباشر الأجهزة الأمنية تحرياتها عبر تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وسؤال شهود العيان، بالإضافة إلى البحث عن أي تحركات غير طبيعية حدثت في الأيام التي سبقت الحادث.

وبدأت التحريات منذ تحرير الدجوي محضرا بقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، يفيد باكتشافها سرقة مبالغ مالية كبيرة ومجوهرات ثمينة تقدر بالملايين.