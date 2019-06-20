وزيرة التضامن تناقش مع النواب 42 طلب إحاطة حول توقف صرف «تكافل وكرامة»

والي: برنامج المساعدات مدته 3 سنوات.. ونعمل بمعايير واضحة لتحديد المستفيدين

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الخميس، مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أزمة توقف صرف معاشات تكافل وكرامة، في أكثر من محافظة، وذلك من واقع 42 طلب إحاطة تقدم بها نواب المجلس إلى الوزيرة.

وقالت والي في الاجتماع إن برنامج مساعدات «تكافل وكرامة» مدته ثلاث سنوات، ثم يتم التقديم له مجددًا من جانب المستفيدين، مع مراجعة مدى استحقاقهم من جانب الوزارة، وفق معايير واضحة.

وأوضحت أن تقييم مدى استحقاق الدعم النقدي يتوقف على عدة أمور، أهمها: الظروف الاقتصادية للأسرة المستفيدة، هل تغيرت أم لا، والظروف الاجتماعية كذلك، ومدى قدرة المستفيد على العمل والكسب، ومراجعة مستوى ودرجة الإعاقة عند أصحاب الإعاقة، فليس كل الإعاقات تعطل صاحبها عن العمل، وفق قولها.

وأشارت الوزيرة إلى أن معايير الإقصاء من الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، تشمل: حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، أو امتلاك عقار غير محل السكن، أو امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو ملاكي موديل صنع بعد عام 2000، أو العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص.