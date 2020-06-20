قاض أمريكي يثير الشكوك حول إمكانية وقف نشر كتاب بولتون

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أثار قاض فيدرالي أمريكي شكوكا أمس الجمعة، حول محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب وقف نشر كتاب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، حيث أشار إلى أن أجزاء منه بالفعل في حوزة الرأي العام.

وقال القاضي رويس لامبرت إنه يبدو "أن الحصان أصبح خارج الحظيرة، كما اعتدنا أن نقول في تكساس".

وطلب لامبرت من المحامين تقديم المزيد من المواد الخاصة بالقضية حتى يمكنه استيفاء دراستها، قبل أن يصدر حكمه.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقتطفات طويلة من كتاب بولتون عن الصين وتم تقديم نسخ منها لوسائل الإعلام الامريكية، حيث نشرت مواد هامة خلال الأيام الماضية .

وقال محامو مكتب المدعى العام الأمريكى فى واشنطن إن الكتاب يحتوى على معلومات سرية وزعموا أيضا أن بولتون لم يمر ببروتوكولات السماح المناسبة لنشر مثل هذا الكتاب .

وحذروا من أن السماح بنشر الكتاب يمكن أن يشكل سابقة سيئة مستقبلاً.