 الإمارات تقرر عودة التعليم الحضوري في المدارس الحكومية العام الدراسي المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تقرر عودة التعليم الحضوري في المدارس الحكومية العام الدراسي المقبل

دبي (د ب أ)
نشر في: الأحد 20 يونيو 2021 - 12:47 م | آخر تحديث: الأحد 20 يونيو 2021 - 12:47 م
قررت الإمارات عودة نظام التعليم حضوريا في المدارس الحكومية بدءا من العام الدراسي القادم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، إذ سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق أعلى المعايير بما يراعي سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي من معلمين وإداريين، وسيتم إبقاء خيار التعلم عن بعد متاحا لولي الأمر في حال رغب في ذلك.

وقالت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في بيان اليوم الأحد، إنه سيتم وضع بروتوكول خاص بالعودة إلى المدارس بالتعاون مع الجهات المعنية، من شأنه الحفاظ على سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي.

وأوضحت أنه سيتم التعامل مع كل مدرسة بشكل منفصل وبناء على المعطيات الخاصة بها، دون التأثير على بقية منظومة التعليم الحكومي في الدولة، مشيرة الى أن 72% من الكوادر التعليمية تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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