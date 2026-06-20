المجلس الرئاسي اليمني يحث على الحوار للانتصار للقضية الجنوبية

حث عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عبدالرحمن المحرمي اليوم السبت على نهج الحوار للانتصار للقضية الجنوبية، وذلك قُبيل وقت قصير من مظاهرات دعا لها المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن وحضرموت.

وقال المحرمي في بيان نشره عبر منصة "إكس": "الماضي في الجنوب مليء بالدروس والعِبَر التي تكفينا للاستفادة منها والمضي جميعاً نحو طريق الانتصار لقضيتنا العادلة، وصناعة مستقبل آمن لنا ولأجيالنا القادمة".

وأضاف: "لهذا فإن الحوار الجنوبي–الجنوبي هو المنهج والمسار الآمن والوحيد لبلورة موقف جنوبي موحّد يختصر لنا الكثير من الجهد والعناء في طريق تحقيق استقرار الجنوب وتقرير مصيره".

وحث المحرمي على الحوار الجنوبي بهدف خلق توافق يشعر فيه الجميع بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، بضمانات حقيقية يصنعها الجنوبيون لأنفسهم حينما يجتمعون بعقول وأذهان حريصة وجادة، وقلوب موحّدة ومتحابة، لبلورة رؤية حقيقية وجادة يكون فيها الإنسان في الجنوب هو محور العملية السياسية والتنموية.

ويأتي حديث المحرمي في وقت يحشد فيه المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره في العاصمة المؤقتة عدن وفي محافظة حضرموت، جنوبي البلاد، للتظاهر في وقت لاحق اليوم السبت.

وفي مساء الخميس، دعا المجلس أنصاره "إلى الاحتشاد يوم السبت في عدن وحضرموت في مليونية رفض الوصاية ومناهضة الاحتلال"، في إشارة إلى رفض تواجد الحكومة اليمنية والدور السعودي في جنوبي اليمن.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت قوات موالية للحكومة في ساحة العروض بالعاصمة المؤقتة عدن، وقامت بخلع صور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بعد أن نصبها أنصاره في الساحة.

يُشار إلى أن قيادات عديدة في المجلس الانتقالي الجنوبي أعلنت حله في التاسع من يناير الماضي، وأقرت إغلاق جميع مكاتبه ومقراته في الداخل والخارج، بينما تصر بعض القيادات على بقاء المجلس المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وتتمسك برئيسه عيدروس الزبيدي.