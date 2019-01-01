الإرياني : الحوثيون يواصلون عملية النهب الممنهج ويضعون يدهم على أهم مصارف اليمن

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الاثنين، أن عمليات السيطرة على العديد من الموارد المالية في المناطق الخاضعة لسيطرة في اليمن مستمرة من جانب ميليشيات الحوثي وذلك بعد تعيين موال لها رئيسا لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، أحد أهم البنوك الحكومية في البلاد.

وأشار الإرياني إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن مخطط نهب المصارف والمؤسسات الإيرادية وحوثنة مؤسسات الدولة، موضحا أن مدير مكتب زعيم ميليشيا الحوثي المدعو المشاط أصدر قرارا غير شرعي بتعيين أحد أفراد أسرة الحوثي المدعو إبراهيم أحمد أحمد الحوثي رئيسا لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، وذلك وفقا لقناة (العربية) الإخبارية.

كما اعتبر أن تعيين زعيم المتمردين الحوثيين المدعو عبدالملك الحوثي لأقاربه على رأس المؤسسات الإيرادية للدولة في مناطق سيطرة الميليشيات يثبت أنهم مجرد لصوص جاءوا لنهب الشعب اليمني وجمع أكبر قدر ممكن من المال الحرام على حساب معاناة وأوجاع ودماء اليمنيين.