مصدر أمني ينفي إطلاق ضابط شرطة النار على شخص خلال مشاجرة

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله من مقطع فيديو على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ادعت خلاله إحدى السيدات بقيام ضابط شرطة بإطلاق عيار ناري على شقيقها خلال مشاجرة بين شقيقها المصاب وأقارب الضابط المذكور.

وأكد المصدر أن ادعاء السيدة عار تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً .

وتتمثل حقيقة الواقعة فى حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول: شقيق السيدة المشار إليها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وطرف ثان: (صاحب مغلق خشب - مقيم بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة)؛ بسبب حدوث مشادة كلامية بسبب توقف الطرف الأول بسيارته الميكروباص أمام مقهى ملك عائلة الطرف الثاني لتحميل الركاب، وقام الطرف الثاني بصرفه تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها شقيق الطرف الثاني (مالك مقهى – كائنة بدائرة قسم دار السلام) وقام بإخراج سلاح نارى "طبنجة" مرخصة، وإطلاق عيار ناري تجاه الطرف الأول نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، ولم يكن ثمة تدخل من ضابط الشرطة السالف الإشارة إليه في إحداث إصابة شقيق السيدة المشار إليها.

بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، والعرض على النيابة العامة.