قالت المطربة جواهر، إن أغنية «كربونيتا» اقترحها المؤدي والموزع أوكا، مشيرة إلى أنها غيرت «ديو» أغنياتها عكس موسيقى أغنياتها السابقة.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت»، عبر قناة «صدى البلد»، عُرضت مساء الجمعة، أن ابنها محمد يهوى التوزيع، وأنه قد يوزّع لها أغنية في الفترة المقبلة.

وكشفت جواهر، أنه سيكون هناك عمل يجمعها بالمطرب محمد منير عبر إنتاج خاص.

وأوضحت أن أغنيات «محكمة الحياة»، و«أسمريكا»، و«حمادة»، من الأغنيات التي علقت مع الجمهور، لافتة إلى أنها غابت عن الوسط الفني لبعض الوقت بسبب وفاة والدتها.