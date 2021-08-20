قرر ملك ماليزيا السلطان عبدالله شاه، تعيين إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء جديد للبلاد بعد حصوله على ثقة الأغلبية في البرلمان الماليزي.

وفي بيان نيابة عن السلطان، قال المراقب المالي للعائلة المالكة أحمد فاضل شمس الدين، حسبما أفادت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، اليوم الجمعة - إن الملك يأمل في أن يؤدي التعيين إلى إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي في ماليزيا والسماح للحكومة بالتركيز على جائحة "كوفيد- 19".

وحصل إسماعيل صبري على دعم 114 مشرعا في البرلمان المؤلف من 222 مقعدا.

وكان إسماعيل قد شغل منصب نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق بعد أن استقال محيي الدين ياسين من رئاسة الوزراء بسبب طريقة تعامله مع جائحة كورونا، في ظل ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا على الرغم من خضوع البلاد لإجراءات إغلاق منذ ثلاثة أشهر.