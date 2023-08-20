صحة كفر الشيخ تنظم حملة تطوعية للتبرع بالدم في قرية جماجمون

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظي سوهاج وقنا المشروعات الخدمية بقرى حياة كريمة

سفير كوريا الجنوبية يشيد بجهود مصر في تبني مشروعات عملاقة لتطوير بنيتها التحتية

وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي آخر مستجدات الأوضاع في سوريا

مسئول بالخارجية الصينية: أحب مصر وحضارتها.. وأتمنى لو أن نهر النيل كان ممتدا إلى الصين