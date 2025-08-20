السولية يقص شريط أهداف سيراميكا في بطولة الدوري

سجل لاعب الوسط المخضرم، عمرو السولية، أول أهداف فريقه سيراميكا كليوباترا هذا الموسم.

سدد السولية كرة قوية في المقص الأيسر، ليمنح سيراميكا التقدم على إنبي بعد مرور 53 دقيقة من مباراة الفريقين، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ويبقى هذا الهدف هو الأول لسيراميكا في بطولة الدوري هذا الموسم بعد خسارته بهدفين دون رد أمام الزمالك في الجولة الأولى، وتعادل بدون أهداف مع زد في الجولة الثانية.

وانتقل عمرو السولية (36 عاما) إلى صفوف سيراميكا كليوباترا في صيف العام الجاري قادما من الأهلي بصفقة انتقال حر.

ورحل السولية عن الأهلي بعد مسيرة طويلة دامت تسع سنوات ونصف، حقق خلالها العديد من الإنجازات بعد انضمامه من الشعب الإماراتي في يناير 2016.