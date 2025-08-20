عبرت اليوم الأربعاء، 135 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية متنوعة من خلال معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني.

وأكد مصدر مختص في معبر رفح البري، أنه تم تحريك 135 شاحنة مساعدات من عدة جهات، منها: "19 شاحنة من دولة الإمارات، و24 شاحنة من دولة قطر، و7 شاحنات من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و20 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و9 شاحنات من المخيم المصري، و56 شاحنة من هيئة الأمم المتحدة".

وبلغ عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح البري منذ 27 يوليو الماضي 2556 شاحنة حتى أمس الثلاثاء، ونقلت نحو 18 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية.