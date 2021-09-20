فينجادا: لم اتدخل في إقالة البدري وكيروش الأنسب لمنتخب مصر

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كشف البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تدخله في رحيل حسام البدري، عن تدريب منتخب مصر.

وقال فينجادا في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحياة": "لم يكن لي دور في إقالة حسام البدري، القرار جاء من اتحاد الكرة".

وأضاف: "تعيين كارلوس كيروش هو القرار الأنسب للمنتخب الوطني لكرة القدم في الفترة المقبلة، لأنه يملك سيرة ذاتية قوية".

وأكمل: "لم يعرض علي أي مسئول تولي تدريب المنتخب الوطني بعد اتحاد الكرة".

وعن رأيه في الجهاز الفني لمنتخب مصر.. قال: "أعرفهم جميعا من وائل جمعة ومحمد شوقي وعصام الحضري وكانوا بين صفوف الأهلي عندما دربت الزمالك من قبل".

وأتم: "عودة منتخب مصر للمنطقة الآمنة يزيد من فرص الصعود للمونديال ومباراتي ليبيا مفتاح التأهل".