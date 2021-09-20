فينجادا: لم اتدخل في إقالة البدري وكيروش الأنسب لمنتخب مصر

كشف البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تدخله في رحيل حسام البدري، عن تدريب منتخب مصر.
وقال فينجادا في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحياة": "لم يكن لي دور في إقالة حسام البدري، القرار جاء من اتحاد الكرة".
وأضاف: "تعيين كارلوس كيروش هو القرار الأنسب للمنتخب الوطني لكرة القدم في الفترة المقبلة، لأنه يملك سيرة ذاتية قوية".
وأكمل: "لم يعرض علي أي مسئول تولي تدريب المنتخب الوطني بعد اتحاد الكرة".
وعن رأيه في الجهاز الفني لمنتخب مصر.. قال: "أعرفهم جميعا من وائل جمعة ومحمد شوقي وعصام الحضري وكانوا بين صفوف الأهلي عندما دربت الزمالك من قبل".
وأتم: "عودة منتخب مصر للمنطقة الآمنة يزيد من فرص الصعود للمونديال ومباراتي ليبيا مفتاح التأهل".