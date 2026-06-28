سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسؤول أمريكي لشبكة "فوكس نيوز"، فجر الأحد، إن الضربات الأمريكية على الأهداف الإيرانية الليلة اكتملت.



وشن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الغارات الجوية على أهداف إيرانية بعد أن هاجم الحرس الثوري سفينة تجارية أخرى في مضيق هرمز، وفقا للمسؤول الأمريكي الكبير.

وقال المسؤول إن الضربات استهدفت الدفاعات الجوية الإيرانية، ومرافق تخزين الطائرات بدون طيار، وصواريخ كروز، ورادارات التوجيه، وقدرات زرع الألغام، وأنظمة صواريخ أرض - جو.

وأكد المسؤول لشبكة "فوكس نيوز" أن الضربة أكبر من سابقتها في الليلة الماضية.

وفي السياق، ذكر مسؤول دفاعي أمريكي كبير لشبكة "فوكس نيوز" إن إيران أعادت بناء أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ على طول مضيق هرمز بعد انتهاء حملة القصف الأمريكية في 7 أبريل.



وأفاد المسؤول بأن إيران أعادت بناء قدراتها العسكرية حول مناطق تشمل جزيرة قشم وسيريك والتي تعرضت للضرب خلال عمليات أمريكية سابقة.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن القوات الأمريكية نفذت جولة إضافية من الضربات ضد عدة أهداف عسكرية إيرانية بعد أن هاجمت طهران سفينة تجارية أخرى كانت تعبر بالقرب من مضيق هرمز.

وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فقد أتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بعد الضربات الأمريكية يوم الجمعة، لكنها بدلا من ذلك أطلقت طائرة هجومية بدون طيار باتجاه واحد أصابت ناقلة النفط "إم/تي كيكو" التي ترفع علم بنما في وقت مبكر من صباح السبت.

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الطائرات العسكرية استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي، ومرافق تخزين الطائرات بدون طيار، وقدرات زرع الألغام ردا على الهجوم.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن حركة السفن التجارية تستمر عبر مضيق هرمز، وأن القوات الأمريكية متيقظة وجاهزة.

من جهته، أفاد التلفزيون الإيراني بأن دوي عدة انفجارات سمع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في مدينة سيريك الساحلية المطلة على مضيق هرمز.

وأشار التلفزيون إلى أن عدة مقذوفات أصابت برج اتصالات في محيط قرية طاهروي التابعة لمنطقة سيريك.

من جهتها قالت وكالة "فارس" إن أنباء وردت عن انفجار في قرية ميسين في جزيرة قشم جنوبي إيران.

وفي السياق، قالت وكالة "مهر" إن مقذوفا أصاب برج اتصالات في سيريك، بالإضافة إلى انفجارات في قشم وبندر لنجة.

ولفتت إلى أن شهادات شهود عيان أفادت بسماع دوي انفجار قرب قرية ماسان في جزيرة قشم.

كما ذكرت أن تقارير محلية من بندر لنجة أشارت إلى سماع دوي عدة انفجارات في مدينتي بندر لنجة وبندر كونغ.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الجيش أو أجهزة إنفاذ القانون في البلاد بشأن التفاصيل الكاملة لهذه الهجمات والأضرار المحتملة في المواقع الثلاثة المذكورة.