زلزال بقوة أكثر من 6 درجات يضرب اليابان

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر سجل بالقرب من سواحل جزيرة هونشو اليابانية.



وأوضح المركز أن الزلزال تم رصده عند الساعة 20:21 مساء السبت، حسب توقيت UTC (الساعة 23:21 بتوقيت موسكو) على بعد 76 كلم إلى الجنوب الشرقي عن مدينة هاتشينوهي التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 230 ألف شخص.



وكانت بؤرة الزلزال بعمق 32 كيلومترا.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وجود دمار أو سقوط ضحايا بنتيجة الزلزال.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام يابانية برصد هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر في وسط البلاد الليلة الماضية.