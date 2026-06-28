قديروف ينشر صور مرتزقة كولومبيين أسرتهم القوات الروسية في أوكرانيا

نشر حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف صورا ومقاطع فيديو لاثنين من المرتزقة الكولومبيين اللذين وقعا أسيرين في أيدي القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.



وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "تواصل قائمة الأسرى في التوسع. هذه المرة، وقع في أيدي المقاتلين الروس مرتزقان كولومبيان، قررا اختبار مصيرهما بعيدا عن وطنهما".

وأضاف أن قصص المرتزقة الأجانب لا تختلف كثيرا عن قصص العسكريين الأوكرانيين الذين وقعوا في الأسر سابقا، مشيرا إلى أنه بعد قصف آخر، "تُركوا ببساطة في مواقعهم".



ووفقا لقديروف، فإن الأسرى أشاروا إلى "الحالة المعنوية والنفسية المتدنية للأفراد، وفقدان الحافز، والتدهور المستمر للوضع على خط التماس القتالي". وأكد أن العسكريين الأوكرانيين أنفسهم يدركون أن "الاحتفاظ بالمواقع التي يشغلونها بات أكثر صعوبة".

ونقل حاكم جمهورية الشيشان أن المرتزقين أعربا عن "خيبة أمل كبيرة" من تصرفات القيادة الأوكرانية، لدرجة أنهما أبديا استعدادهما للتعاون مع الجانب الروسي.

تأتي هذه التطورات في وقت يشير فيه خبراء فرنسيون إلى أن عدد الكولومبيين المشاركين في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية يشهد "تزايدا متسارعا"، حيث يحتل المواطنون الكولومبيون المرتبة الأولى في قوائم المقاتلين الأجانب بنحو 1725 مقاتلا، يليهم البرازيليون بـ631 مقاتلا.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن في أغسطس 2024 عن احتجاز مواطنين كولومبيين آخرين بتهمة القتال كمرتزقة إلى جانب أوكرانيا، وهما خوسيه آرون ميدينا وألكسندر أنتي، اللذان واجها تهما قد تصل عقوبتها إلى 15 عاما بالسجن. وتفيد تقارير إعلامية بأن العشرات من المواطنين الكولومبيين لقوا حتفهم في الحرب منذ بداية العملية العسكرية عام 2022.