 الصين: توجيه سفن مساعدات غذائية إلى الصومال لمواجهة أزمة الجفاف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين: توجيه سفن مساعدات غذائية إلى الصومال لمواجهة أزمة الجفاف

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 2:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 2:38 م
أكد السفير الصيني لدى الصومال "في شنجشاو"، أن حكومة بلاده ستلعب دورا كبيرا في مواجهة الجفاف، حيث من المقرر أن تصل سفن تحمل مساعدات غذائية إلى ميناء مقديشو خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، حيث استعرض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل مساهمة الحكومة الصينية في جهود إغاثة المتضررين من الجفاف والمشاريع التنموية.

و من جهته أعرب رئيس الوزراء الصومالي عن شكره وتقديره للحكومة الصينية على دعمها المتواصل للصومال لاسيما في الأوقات الصعبة من موجة الجفاف التي ضربت بعض أقاليم البلاد.

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