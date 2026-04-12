درجة الحرارة تصل إلى 40 مئوية في أوتار براديش الهندية الأسبوع المقبل

قال مسئولون بالأرصاد الجوية الهندية، اليوم السبت، إن درجة الحرارة العظمى في ولاية أوتار براديش الهندية يمكن أن تتجاوز 40 درجة مئوية في عدة أماكن، بما في ذلك لكناو عاصمة الولاية، خلال الأسبوع المقبل فيما يستمر الطقس الجاف، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا".

وأضاف المسئولون، أنه برغم الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة العظمى بمعدل من 6 إلى 8 درجات مئوية على مدار الأيام الثلاثة الماضية بعدما شهدت المنطقة طقسا جافا، ما زالت درجات الحرارة في معظم أنحاء الولاية دون المستويات الطبيعية.

ولفتت إدارة الأرصاد الجوية، إلى أن الرياح الغربية الشديدة التي تصل سرعتها لما يتراوح ما بين 30 و 50 كيلومترا، من المتوقع أن تهدأ بعد 12 أبريل.