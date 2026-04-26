بريطانيا تمنع تبرعا من أموال مجمدة لأطفال أوكرانيين في إسرائيل

ذكرت تقارير إعلامية، الأحد، أن الحكومة البريطانية لم تسمح للملياردير وقطب النفط يوجين شفيدلر، المدرج على قائمة العقوبات، بالتبرع بمبلغ مالي لصالح الأطفال الأوكرانيين الموجودين في إسرائيل.

وبحسب مراسل الأناضول، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن لندن رفضت طلب شفيدلر، المدرج على قائمة العقوبات البريطانية، للتبرع بمبلغ 80 ألف دولار لصالح الأطفال الأوكرانيين في إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي قيمة التبرع كان يبلغ نحو 100 ألف دولار.

وأوضحت أن الحكومة البريطانية سمحت بالتبرع بمبلغ 20 ألف دولار خصص للاستخدام داخل أوكرانيا فقط.

ووفقا للصحيفة، لم تشارك الحكومة البريطانية مزيدا من التفاصيل بشأن القرار.

وبموجب القانون البريطاني، يمكن للأفراد الخاضعين للعقوبات الوصول إلى أموالهم المجمدة لأغراض إنسانية إذا حصلوا على ترخيص من مكتب تنفيذ العقوبات المالية، وهو جهة تابعة لوزارة الخزانة البريطانية.

وتسمح اللوائح بإجراء مدفوعات خيرية دون قيود جغرافية، شريطة الحصول على الموافقة.

يُذكر أن بريطانيا أعلنت في مارس 2022، فرض عقوبات استهدفت 65 من الصناعات الاستراتيجية والبنوك ورجال الأعمال الروس، عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، وكان اسم شفيدلر مدرجا ضمن هذه القائمة.

وشفيدلر، مواطن بريطاني وأمريكي من مواليد الاتحاد السوفيتي السابق، لم يحمل الجنسية الروسية، ولم يزر روسيا منذ عام 2007، بحسب "جيروزاليم بوست".