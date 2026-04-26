أفرجت إسرائيل، الأحد، عن 15 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم (جنوب)، وبدا عليهم الهزال، فيما ظهرت على بعضهم آثار جروح.

وبين الحين والآخر، تفرج إسرائيل عن عدد من الأسرى، ضمن آلاف اعتقلتهم من غزة خلال عامي الإبادة الجماعية في سجون ومعتقلات تفتقر للحد الأدنى من المعايير الإنسانية، حيث يتعرضون فيها لعمليات تعذيب وتجويع وإهمال طبي، حسب شهادات موثقة.

وقال مكتب "إعلام الأسرى" (غير حكومي)، في بيان مقتضب: "الإفراج عن 15 أسيرا من سجون إسرائيل، وهم في طريقهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (وسط) من معبر كرم أبو سالم، برفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

ولم يذكر البيان تفاصيل عن الحالة الصحية للمفرج عنهم، غير أن مراسل الأناضول قال، نقلا عن شهود عيان، إن "أجساد الأسرى المفرج عنهم بدت هزيلة ونحيلة"، وظهر على بعضها آثار جروح.

وعمليات الإفراج الإسرائيلية هذه غير منظمة، وتستمر منذ صفقة تبادل أسرى أبرمتها حركة حماس مع إسرائيل عبر وسطاء، في 13 أكتوبر 2025، أفرجت خلالها تل أبيب عن 1700 أسير من غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن خطة وضعها لإنهاء الحرب.

واستمرت الإبادة الجماعية، لعامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.

ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 9600 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و90 سيدة، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى استشهاد عشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.