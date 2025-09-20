سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن المحادثات جارية لاستعادة قاعدة بغرام الجوية في أفغانستان وإعادة تأسيس وجود عسكري أمريكي صغير هناك.

وأضاف في تصريح صحفي بالبيت الأبيض أن إدارة جو بايدن غادرت القاعدة دون سبب، وأن هذا كان تصرفا غير كفء.

وتابع: "سنرى ما سيحدث في بغرام، نحن نتفاوض مع أفغانستان لاستعادتها، ما كان ينبغي أبدا التخلي عنها".

وأكد الرئيس ترامب أنهم يريدون إنشاء وجود عسكري أمريكي صغير هناك حال استعادت القاعدة، قائلا: "لم يكن هناك سبب للتخلي عنها، سنحتفظ بقاعدة بغرام الجوية".

وبدأ التدخل الأمريكي في أفغانستان بتاريخ 7 أكتوبر 2001، واستمر 20 عاما حين سحبت واشنطن آخر قواتها من هناك.

وأكملت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن انسحابها من أفغانستان في 31 أغسطس 2021، تاركة وراءها مئات المواطنين الأمريكيين، ومعدات وأسلحة بملايين الدولارات، وآلاف الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة.