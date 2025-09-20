المدارس تستقبل الطلاب بالاحتفالات والبلالين في أول ايام العام الدراسي الجديد

بدأ اليوم العام الدراسي الجديد 2025-2026 في عدد المحافظات التي تستقبل الطلاب يوم السبت، وتنتظم الدراسة غدا في جميع مدارس الجمهورية.

واستقبلت المدارس الطلاب بالاحتفالات والبلالين في أول ايام العام الدراسي الجديد.

وانتهت وزارة التربية والتعليم و المديريات التعليمية والمدارس من التجهيزات لاستقبال الطلاب، ووجهت الوزارة بأن يتم دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس، وبالفعل أعلنت المديريات التعليمية مواعيد دخول الصفوف الدراسية المختلفة على مدار الأسبوع.

ونفذت الوزارة خطة متكاملة لضمان بداية جادة، موضحة أن أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس قد أُنجزت على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع الالتزام بألا تتجاوز الكثافة داخل الفصول خمسين طالبا، بما يضمن جودة العملية التعليمية، مؤكدة أن مدير المدرسة هو المسئول الأول عن ظهور مدرسته في أفضل صورة، باعتبار ذلك انعكاسًا للانضباط وينبع من دوره القيادي في إدارة المؤسسة التعليمية، وشددت على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل حزم وجدية، لضمان تحقيق بيئة تعليمية قائمة على النظام والالتزام.

وأوضحت الوزارة أنها تولي اهتماما خاصا بالمظهر العام للمدارس من خلال التشجير وأعمال الدهانات والنظافة، بالاضافة إلى الاهتمام بأعمال الصيانة الداخلية، حيث تم الانتهاء من تجديدات شملت أكثر من 10 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية، وستستمر هذه الجهود حتى أثناء سير الدراسة، بهدف تحسين بيئة التعلم وضمان جاهزية المدارس.

وقام مديرو المدارس بعقد اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع المعلمين للتأكيد على ضرورة مراعاة طرق التدريس الحديثة، وضرورة التزام المعلمين بالحضور في المواعيد المحددة وعدم التأخير، وتحضير الدروس بدقة، وتذليل العقبات أمام الطلاب وعدم استخدام العنف نهائيا مع الطلاب مع الاهتمام بالتقييمات الأسبوعية والشهرية لمتابعة مستوى الطلاب وتحقيق أفضل النتائج.