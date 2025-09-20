شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً حاداً على عضوة الكونجرس الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، قائلاً: «إنها جاءت من الصومال، البلد الذي يعاني من الفقر والتخلّف والإرهاب، لتعلّمنا كيف ندير أمريكا». وأعرب عن أمنيته في عزلها من الكونجرس وترحيلها إلى الصومال.

جاءت تصريحاته على خلفية تصويت عمر في الكونجرس ضد مشروع قرار لتكريم تشارلي كيرك، الذي قُتل بالرصاص الأسبوع الماضي خلال فعالية في جامعة وادي يوتا، حيث كانت ضمن 58 نائباً صوّتوا ضد القرار، ما وضعها في مرمى انتقادات اليمين.

ولاحقاً، أوضحت عمر لقناة CNN أنها لا توافق على اغتيال كيرك وتشعر بالحزن لأجل أسرته، وخاصة زوجته وأطفاله، لكنها ترى أن إرثه «لا يستحق التكريم لأنه كان يحضّ على الكراهية بشكل مستمر»، وفقاً لمجلة نيوزويك.

كما ظهرت في قناة «زيتيو» مع الإعلامي مهدي حسن، مشيرة إلى أن كيرك «يتحمّل المسؤولية عن اغتياله» نظراً لتبنّيه خطاباً تحريضياً، وسخرت ممّن يصفون أفكاره وخطبه بأنها «مجرد نقاش حضاري».

تراشق رقمي بين عمر وميس

ردّاً على تصريحاتها، حاولت النائبة الجمهورية نانسي ميس تمرير قرار لتوبيخ عمر في الكونجرس بسبب المقابلة، غير أن مشروع القرار أُجّل بعد تصويت 4 نواب جمهوريين مع الديمقراطيين، ما أدى إلى فشل الإجراء بفارق صوت واحد فقط، بحسب واشنطن بوست.

وعلى منصة «إكس» كتبت ميس: «إذا كنتِ تحتفلين بالقتل، فربما تستطيع الصومال استعادتك». لتردّ عليها عمر قائلة: «أعلم أنك لستِ على ما يرام أو ذكية، لكنني آمل أن يشرح لك أحدهم أنه لا توجد علاقة بين مهامي في اللجنة والترحيل».

أجابت ميس مجدداً: «أتمنى أن تحصلي على تذكرة إلى الصومال بلا عودة»، فردّت عمر: «مكانك هو مركز إعادة التأهيل وليس الكونجرس».

هجوم متجدد من ترامب

لم تكن هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب النائبة الصومالية الأصل؛ ففي عام 2024 شنّ هجوماً مماثلاً خلال تجمع انتخابي حاشد، متهماً إياها بأنها «ترغب في تحويل الغرب الأوسط – في إشارة إلى ولاية مينيسوتا – إلى الشرق الأوسط»، مضيفاً أنها «ترحّب بالجهاد في أمريكا»، ووصفها بأنها «شخص مجنون» و«امرأة مريضة تضر أمريكا».

اتهامات بالزواج من شقيقها

أعاد ترامب كذلك اتهام عمر بالزواج من شقيقها أحمد علمي لتسهيل حصوله على الجنسية الأمريكية ومساعدته في تجاوز إجراءات الهجرة. ويستند هذا الاتهام إلى مزاعم أنطونيز لازارو، عضو الحزب الجمهوري في مينيابوليس، الذي روّج عام 2021 لوثيقة DNA مثيرة للجدل تؤكد – حسب زعمه – بنسبة 99% زواج إلهان من شقيقها.

لكن هذه المزاعم تفتقر لأي دليل رسمي؛ فالوثيقة لم تصدر عن جهة معتمدة، كما أن لازارو نفسه اعتُقل بعد ساعات من نشرها بتهمة الاتجار في الجنس. كذلك لم تتضمن وثيقة الـDNA أسماء إلهان عمر أو أحمد علمي بل أشارت فقط إلى «الأخ1» و«الأخ2». ولو كان الزواج حقيقياً لواجهت عمر اتهامات بالتزوير.

يتيح القانون الأمريكي لأي شخص التقدّم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة ثم الجنسية إذا كان له أخ أو أخت مواطن أمريكي، وهو ما يعني أن شقيق إلهان عمر يمكنه التقدّم لهذه الإجراءات دون الحاجة إلى زواج صوري، ما يجعل هذه الرواية مجرد إشاعة لا أساس لها، وفقاً لموقع Snopes لتدقيق الحقائق.

تصريحات ضد إسرائيل

وفقاً لهيئة BBC، تعرّضت عمر عام 2023 للطرد من لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس بعد تصويت نواب جمهوريين بعزلها، على خلفية تصريحات سابقة اعتُبرت «معادية للسامية». إذ قالت إن الحزب الجمهوري يدعم إسرائيل مقابل تبرعات من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC).

وأشارت في تعليق آخر إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل يمكن تشبيههما بطالبان وحماس. وقد نفت عمر هذه التهم، مؤكدة أنها «لا تساوي بأي شكل بين المنظمات الإرهابية والدول الديمقراطية».

من هي إلهان عمر؟

بحسب صحيفة الجارديان، إلهان عمر سياسية أمريكية من أصل صومالي وعضوة في الحزب الديمقراطي، وُلدت في الصومال عام 1982. اضطرت وهي في التاسعة من عمرها إلى الانتقال مع أسرتها إلى كينيا بسبب الحرب الأهلية عام 1991، ثم هاجرت عام 1995 من مخيمات اللاجئين في كينيا إلى الولايات المتحدة.

بعد استقرارها بأمريكا، تعلمت اللغة الإنجليزية سريعاً، وعملت مترجمة في سن الرابعة عشرة، ثم حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والدراسات الدولية من جامعة «نورث داكوتا»، ما مهّد لدخولها عالم السياسة.

عقب تخرجها، عملت منظمةً مجتمعية وتشغل حالياً منصب مديرة السياسات في «شبكة تنظيم المرأة»، وهي مجموعة تساعد على تمكين نساء شرق إفريقيا وتأهيلهن لأدوار قيادية مدنية.

في عام 2012 أدارت حملة «كاري دزيدزيك» لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا لصالح الحزب الديمقراطي. وساهم نجاح الحملة في تعزيز مكانتها داخل الحزب وأكسبها خبرة سياسية أوسع.

عام 2014، تعرّضت إلهان لاعتداء عنيف من 7 أو 8 أشخاص خلال جلسة انتخابية شهدت أعمال عنف بسبب حجابها وبشرتها السمراء، لكنها أكدت أن ذلك زاد إصرارها على الاستمرار في العمل السياسي.

فازت عمر بشكل مفاجئ في الانتخابات التمهيدية لحزب الديمقراطيين والمزارعين والعمال في ولاية مينيسوتا ضد محمود نور، وهو سياسي أمريكي صومالي بارز وعضو قديم في مجلس النواب المحلي.

ثم نافست على مقعد مقاطعة «ب 60» وفازت بعضوية مجلس نواب الولاية في 8 نوفمبر 2016، بحصولها على أكثر من 80% من الأصوات مقابل 19.4% لمنافسها الجمهوري عبد المالك عسكر، لتصبح أول امرأة أفريقية مسلمة محجبة في مجلس تشريعي أمريكي، وذلك بعد أسبوع من تصريحات ترامب المناهضة للمهاجرين.

تُعرف إلهان بانتمائها إلى الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، الذي يركّز على قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والسياسة الخارجية، ما يجذب إليها شريحة واسعة من الناخبين الشباب.